46-летняя Миронова впервые заговорила про пол и имя новорожденного ребёнка

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5 октября 2019, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Анатолий Ломохов/globallookpress.com

Российская актриса Мария Миронова раскрыла поклонникам имя и пол новорождённого малыша. Знаменитость поблагодарила всех фанатов и друзей за поддержку и поздравления.

«Дорогие мои и любимые друзья, подписчики, тысячи людей, которые разделили мою радость, спасибо Вам!! Я сегодня первый день вылезла в мир!! … я получила сотни поздравлений с дочкой, но видно дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему Теодор!! Федор», – написала Миронова в Instagram.

По её словам, сейчас она отдыхает и восстанавливается после родов на минеральном озере Вулиагмени.

Напомним, что 46–летняя актриса во второй раз стала мамой в одной из клиник Греции. У Мироновой уже есть взрослый наследник – 27-летний Андрей Миронов-Удалов.