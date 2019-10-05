Актриса Наталья Бочкарева процитировала Петра Чаадаева по поводу заблуждений и истины

Актриса Наталья Бочкарева открещивается от видеоролика, на котором якобы она запечатлена с запрещенным веществом. Несколько дней назад в сеть попало видео, как сотрудники ДПС задерживают молодую женщину, поведение которой им показалось подозрительным.
И при себе у нее обнаружили наркотики. Вскоре источник РИА Новости в полиции заявил, что задержали актрису Наталью Бочкареву. В отношении задержания женщины проводится разбирательство. Сама Бочкарева опровергает задержание.
По мнению юристов, ей грозит реальный срок.
Актриса написала в Инстаграм пост с цитатой публициста Петра Чаадаева: "Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...".
Посмотреть эту публикацию в Instagram