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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Максим Галкин увидел НЛО из окна своего замка

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Галкин увидел НЛО из окна своего замка

Известный шоумен Максим Галкин рассказал, что недавно к их с Примадонной замку "прилетели инопланетяне". Телеведущий разместил в разделе Stories своего аккаунта Instagram фото-подтверждение. 

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"А это сегодня с ранья. Может, Кате Лель показать?" - задался Галкин вопросом, разместив эту надпись посреди снимка. Вероятно, мысль у Максима возникла в связи с заявлениями певицы относительно контактов с пришельцами.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", исполнительница хитов "Мой мармеладный" и "Муси-пуси" объявила, что инопланетяне не раз вступали с ней в контакты, а однажды даже похитили ее и забрали у нее все зубы.

Отметим, на этой почве Катя Лель даже пригласила экстрасенсов и профессиональных "контактеров" с пришельцами провести сеанс в октябре, и теперь ее фанаты с нетерпением ждут от певицы новостей об успехе ее предприятия.

 



Максим Галкин увидел НЛО из окна своего замка

АС

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