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4 октября 2019, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Соседка Натальи Бочкарёвой рассказала подробности о состоянии здоровья актрисы. По её словам, у знаменитости могли возникнуть серьёзные проблемы на фоне скандала о задержании.

"Нашли у нее и что?", - Лоза не видит ничего особенного в задержании Бочкаревой

"Я даже подумала: не к Наталье ли скорая? Но сказать точно не могу ... Вы знаете, не вижу ее уже неделю", - передаёт слова женщины РЕН ТВ.

Соседка отметила, что актриса всегда вела себя доброжелательно . Она считает, что шумиха вокруг задержания актрисы и его массовая огласка могли привести к срыву у актрисы.

Ранее сообщалось, что на фоне скандала Наталья Бочкарёва серьёзно заболела. У неё парализовало половину лица.

Напомним, что в Сети появилось видео якобы с задержанием актрисы Натальи Бочкарёвой, на кадрах которого знаменитость объясняет, что прячет вещества в трусах.