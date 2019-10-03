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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Алибасов-младший узнал, кто его настоящий отец

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Алибасов-младший узнал, кто его настоящий отец
Фото: соцсети

Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший согласился на генетическую экспертизу, чтобы узнать, кто его настоящий отец. Житель Саратова Сергей Строкин рассказал, как растил ребенка первые два года жизни до того, как у его матери завязался роман с продюсером.

Сын Бари Алибасова решил найти своего настоящего отца

Сын Бари Алибасова решил найти своего настоящего отца

После скандального признания Бари Алибасов-младший решил проверить, кто на самом деле является его биологическим отцом, передаёт СтарХит.

«Вероятность того, что Сергей Строкин является отцом Бари Алибасова-младшего — ноль процентов. Это не ваш ребенок, несмотря на то, что вы воспитывали мальчика до двух лет и худо-бедно участвовали в его жизни до десяти лет, — отметил ведущий шоу Дмитрий Шепелев. — Вероятность того, что вы, Алибасов и Алибасов-младший, являетесь отцом и сыном — 99,9 процентов», - сказано в отчете о результатах экспертизы.

АБ

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