Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе

, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе. Артистка ответила своим подписчикам в социальной сети Instagram. 

В сети обсуждают новую любовницу Меладзе

В сети обсуждают новую любовницу Меладзе

Ранее, как сообщали АН, в СМИ прошел слух, что продюсер группы "ВИА Гра" закрутил роман с солисткой коллектива Эрикой Герцег. О том, что Эрика и Константин любовники, сообщили несколько источников.

Одна из подписчиц Брежневой сделала дерзкое предположение: "Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак обычно этим и заканчивается", - написала пользовательница на ее странице.

Вопреки обыкновению, на это раз Брежнева удостоила автора сообщения персональным ответом: "Гостевой брак... Что вы несете... Что за гости в ваших головах...", - отметила певица, добавив сокрушенные смайлы.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)1 Окт 2019 в 7:56 PDT

АС

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на Украине. Документ оговаривает особый статус для мятежных республик Донбасса.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Михаил Боярский забыл, что для железных коней, не в пример одному четвероногому, правила дородного движения соблюдать все же надо. И его поймали на нарушении - актер…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Отгремели страдания Кети Топурии по поводу измены Гуфа. У певицы новый бойфренд, которого она не показывала поклонникам. Но, как удалось выяснить, это бизнесмен…

//новости ан