Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе

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2 октября 2019, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе. Артистка ответила своим подписчикам в социальной сети Instagram. В сети обсуждают новую любовницу Меладзе

Ранее, как сообщали АН, в СМИ прошел слух, что продюсер группы "ВИА Гра" закрутил роман с солисткой коллектива Эрикой Герцег. О том, что Эрика и Константин любовники, сообщили несколько источников.

Одна из подписчиц Брежневой сделала дерзкое предположение: "Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак обычно этим и заканчивается", - написала пользовательница на ее странице.

Вопреки обыкновению, на это раз Брежнева удостоила автора сообщения персональным ответом: "Гостевой брак... Что вы несете... Что за гости в ваших головах...", - отметила певица, добавив сокрушенные смайлы.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)1 Окт 2019 в 7:56 PDT