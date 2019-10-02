Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Представитель Анастасии Заворотнюк опроверг ее скорое появление перед прессой

, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Заворотнюк не будет давать никаких пресс-конференций в ближайшее время. Об этом концертный директор звезды сериала "Моя прекрасная няня" Стас Христов заявил в беседе с РБК. 

Заворотнюк даст интервью на телевидении

Заворотнюк даст интервью на телевидении

Как ранее сообщали "Аргументы недели", накануне в СМИ появилась информация о том, что очень скоро актриса проведет публичное выступление на телевидении и сама расскажет подробности о своем состоянии здоровья.

Однако, директор актрисы опроверг эти заявления. По по словам Христова, СМИ просто растиражировали его устаревшее заявление месячной давности: "Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", - отметил он.

АС

//картина дня

В мире

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Два сценария прекращения гражданской войны в Донбассе назвал украинский политолог

Сергей Толстов, украинский политический эксперт, обозначил сценарии прекращения гражданской войны в Донбассе. Точка зрения аналитика приведена в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на Украине. Документ оговаривает особый статус для мятежных республик Донбасса.

Большинству украинцев плевать на «формулу Штайнмайера». Она стала скандальным камнем преткновения политических тем на…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Михаил Боярский забыл, что для железных коней, не в пример одному четвероногому, правила дородного движения соблюдать все же надо. И его поймали на нарушении - актер…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Отгремели страдания Кети Топурии по поводу измены Гуфа. У певицы новый бойфренд, которого она не показывала поклонникам. Но, как удалось выяснить, это бизнесмен…

//новости ан