Представитель Анастасии Заворотнюк опроверг ее скорое появление перед прессой

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2 октября 2019, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Заворотнюк не будет давать никаких пресс-конференций в ближайшее время. Об этом концертный директор звезды сериала "Моя прекрасная няня" Стас Христов заявил в беседе с РБК. Заворотнюк даст интервью на телевидении

Как ранее сообщали "Аргументы недели", накануне в СМИ появилась информация о том, что очень скоро актриса проведет публичное выступление на телевидении и сама расскажет подробности о своем состоянии здоровья.

Однако, директор актрисы опроверг эти заявления. По по словам Христова, СМИ просто растиражировали его устаревшее заявление месячной давности: "Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", - отметил он.