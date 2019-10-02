Представитель Анастасии Заворотнюк опроверг ее скорое появление перед прессой

Анастасия Заворотнюк не будет давать никаких пресс-конференций в ближайшее время. Об этом концертный директор звезды сериала "Моя прекрасная няня" Стас Христов заявил в беседе с РБК.
Как ранее сообщали "Аргументы недели", накануне в СМИ появилась информация о том, что очень скоро актриса проведет публичное выступление на телевидении и сама расскажет подробности о своем состоянии здоровья.
Однако, директор актрисы опроверг эти заявления. По по словам Христова, СМИ просто растиражировали его устаревшее заявление месячной давности: "Я месяц назад давал эту информацию, это старая информация", - отметил он.