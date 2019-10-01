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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Пугачева призвала Билана перестать извиняться

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российский певец Дима Билан в очередной раз опубликовал у себя в соцсети пост с извинениями перед жителями Самары. В ответ на это Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева осадила музыканта.

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Она призвала его перестать извиняться. «Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», - написала Алла Борисовна комментарий к посту Билана. Певец ответил, что тоже считает инцидент исчерпанным, а потому он больше не будет упоминать о случившемся. «Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому», - написал Билан после замечания Примадонны.

АБ

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