Видео: Рената Литвинова вышла на подиум Недели моды в Париже

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30 сентября 2019, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Рената Литвинова приняла участие в Неделе высокой моды во французской столице. Видеозапись прямиком с подиума режиссер и сценарист опубликовала на своей странице в Instagram.

Она вышла на подиум во время показа бренда Balenciaga, продемонстрировав черное кружевное платье в пол: "Счастлива быть причастной. Спасибо, Демна!" - отметила она в подписи к посту, обращаясь с креативному директору Balenciaga.

На подиум Рената вышла "без прически и макияжа". Вернее, макияж был призван создать такое впечатление. Визажисты придали лицу актрисы мертвенную бледность и подчеркнули скулы. Правда, Литвинова сразу стала выглядеть старше своих лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)29 Сен 2019 в 4:20 PDT







Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)29 Сен 2019 в 4:55 PDT







Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)29 Сен 2019 в 8:31 PDT







Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)30 Сен 2019 в 6:01 PDT