Видео: Рената Литвинова вышла на подиум Недели моды в Париже

Актриса Рената Литвинова приняла участие в Неделе высокой моды во французской столице. Видеозапись прямиком с подиума режиссер и сценарист опубликовала на своей странице в Instagram.
Она вышла на подиум во время показа бренда Balenciaga, продемонстрировав черное кружевное платье в пол: "Счастлива быть причастной. Спасибо, Демна!" - отметила она в подписи к посту, обращаясь с креативному директору Balenciaga.
На подиум Рената вышла "без прически и макияжа". Вернее, макияж был призван создать такое впечатление. Визажисты придали лицу актрисы мертвенную бледность и подчеркнули скулы. Правда, Литвинова сразу стала выглядеть старше своих лет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram