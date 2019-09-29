Волочкова показала фото в постели с возлюбленным

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29 сентября 2019, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова продолжает дразнить "недолюбленных тёток" фотографиями из своей счастливой жизни. На этот раз знаменитость поделилась кадрами в постели с любимым мужчиной.

Волочкова выложила в stories Instagram небольшое видео, на котором лежит в кровати рядом со своим возлюбленным, однако, по традиции, лица её мужчины не видно. В кадр попали только ноги бойфренда под одеялом и рука балерины, лежащая у него на бедре.

"Просыпаться в красоте", - подписала видео Волочкова.

Не успела знаменитость открыть комментарии, как хейтеры снова начали атаковать страницу балерины нелестными комментариями.







