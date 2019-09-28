Владимир Стеклов едва сдержал слезы, выражая соболезнование дочери Марка Захарова Александре

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28 сентября 2019, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Vladimir Myshkin, globallookpress.com

Актер театра и кино Владимир Стеклов едва сдержал слезы, выражая соболезнование дочери великого Марка Захарова актрисе Александре Захаровой. Легендарный режиссер, худрук театра "Ленком" скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

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Программа Андрея Малахова в субботу посвящена Марку Анатольевичу Захарову. Владимир Стеклов и Александра Захарова - бывшие супруги. Они играли в "Ленкоме".

Александра - единственная дочь режиссера. Сегодня она осиротела. Пять лет назад умерла мама Захаровой, супруга Марка Анатольевича Нина Тихоновна. "Саша, ты все выдержишь, ты сильная, ты никогда не будешь одна", - эмоционально обратился к бывшей жене Владимир Стеклов.

Соболезнования Александре Марковне выразил коллега Андрей Соколов и многие-многие коллеги. Режиссер Сергей Соловьев рассказал в программе, что совсем недавно ему звонил Марк Захаров. А сегодня утром ему позвонила Татьяна Друбич и оповестила о смерти худрука "Ленкома".

Владимир Путин также выразил глубокие соболезнования дочери Захарова.