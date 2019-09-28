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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Борьба за "Пусть говорят". Журналисты пишут, что Первый канал никак не может договориться с Собчак о гонорарах

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Первый канал уже и промо-ролик выпустил с Ксенией Собчак в ванной, и вся общественность уже обсудила, впишется ли новая телеведущая в формат программы «Пусть говорят».  Хотя у многих даже сомнений нет - и ведушая и программа под стать друг другу.

Ролик в ванной. СМИ сообщили, что Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале

Ролик в ванной. СМИ сообщили, что Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале

Однако как сообщают инсайдеры, руководство Первого никак не может договориться с экс-кандидатом в президенты по поводу гонораров. Как пишет telegram-канал «Только никому», борьба за место ведущего в «Пусть говорят» идет ни на жизнь, а насмерть, и Дмитрий Борисов не собирается пока никуда уходить.

На последней встрече договорились, что Ксения и Дмитрий будут вести программы по очереди неделя через неделю, но новую ведущую пока еще даже не трактовали, так что все упирается в деньги.

БИ

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