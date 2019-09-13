СМИ сообщили, что Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале

Первый канал прямо в день свадьбы выложил в Сеть неоднозначный анонс нового проекта Ксении Собчак. Экс-кандидат в президенты лежит в ванной и рассказывает по телефону некоему Андрею, что кое-кто сделал ей предложение, которое изменит ее жизнь.

Ксении Собчак не дают покоя лавры Урганта. Она получит прайм-тайм на Первом канале

Ну, а инсайдеры сообщают, что у самого главного шоу Всея Руси – "Пусть Говорят" – сменится ведущий. Новой королевой эфира и станет Ксения Анатольевна. Как пишет канал «Ваzа», "это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Первый Канал (@1tv)12 Сен 2019 в 11:28 PDT

Похоже, руководство Первого решило не заморачиваться и не придумывать для Собчак ничего нового. Просто взяли старое шоу и поменяли в нем ведущую. Ну, а Ксении теперь придется попрощаться с амплуа «бунтарки, которую не пускают на федеральные каналы» и вернуться к образу законопослушной «блондинки в шоколаде».

«Уже не знает куда ткнуться!!! Пожалейте, нас, зрителей!!Или первый канал уже ничем не брезгует?», «Ну хоть с ванной её показали, а не на унитазе. Хотя передача с ней будет явно для второго», «Программа Первого канала а выглядит как продолжение сериала "Содержанки", - комментируют новость подписчики.