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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Анонимный источник пытался продать СМИ фотографию больной Заворотнюк

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Стало известно о женщине, которая готова продать СМИ фотографии и видеозаписи из реанимационного отделения, где находилась актриса Анастасия Заворотнюк. По её словам, она раньше работала в данной больнице и вела лечение знаменитости.

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"Со вчерашнего дня в этом медучреждении я не работаю, готова передать анонимно за вознаграждение", - заявила женщина изданию.

Родственники Заворотнюк продолжают держать в тайне информацию о состоянии актрисы. Сама знаменитость не рассказывает о своём заболевании, а тем более не показывает себя во время лечения публично, пишет teleprogramma.pro. 

Напомним, что актриса находится в отделении лучевой терапии на самом нижнем этаже одной из московских клиник. Попасть к Заворотнюк без врача практически невозможно, к её дверям представлена охрана.

БА

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