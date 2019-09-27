Анонимный источник пытался продать СМИ фотографию больной Заворотнюк

//Шоу-бизнес 13+

27 сентября 2019, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Стало известно о женщине, которая готова продать СМИ фотографии и видеозаписи из реанимационного отделения, где находилась актриса Анастасия Заворотнюк. По её словам, она раньше работала в данной больнице и вела лечение знаменитости.

Бывший супруг спас Заворотнюк от тюрьмы

"Со вчерашнего дня в этом медучреждении я не работаю, готова передать анонимно за вознаграждение", - заявила женщина изданию.

Родственники Заворотнюк продолжают держать в тайне информацию о состоянии актрисы. Сама знаменитость не рассказывает о своём заболевании, а тем более не показывает себя во время лечения публично, пишет teleprogramma.pro.

Напомним, что актриса находится в отделении лучевой терапии на самом нижнем этаже одной из московских клиник. Попасть к Заворотнюк без врача практически невозможно, к её дверям представлена охрана.