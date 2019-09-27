"Как провесть нам свой досуг", - Шнуров отреагировал шуточным стишком на запрет курения на балконах

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27 сентября 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на сообщение о запрете барбекю, курения и зажигания свечей на балконе. По его словам, самая интересная "жизнь течёт на лоджиях".

В МЧС подтвердили запрет курения на лоджиях и балконах

"В нашем городском посёлке Жизнь течёт на лоджиях. С мужиками курят тёлки, Шашлыки свои жуя. Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?", - написал исполнитель в своём Instagram.

Шнуров написал, что хотел бы спросить у "депутатов", чем заниматься народу, если введут закон.

Поклонники поддержали исполнителя, иронично заметив, чем "мог помешать шашлык на балконах", а запрет курения в собственной квартире назвали "бредом".