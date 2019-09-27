Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Как провесть нам свой досуг", - Шнуров отреагировал шуточным стишком на запрет курения на балконах

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на сообщение о запрете барбекю, курения и зажигания свечей на балконе. По его словам, самая интересная "жизнь течёт на лоджиях".

В МЧС подтвердили запрет курения на лоджиях и балконах

В МЧС подтвердили запрет курения на лоджиях и балконах

"В нашем городском посёлке Жизнь течёт на лоджиях. С мужиками курят тёлки, Шашлыки свои жуя. Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг?", - написал исполнитель в своём Instagram.

Шнуров написал, что хотел бы спросить у "депутатов", чем заниматься народу, если введут закон.

Поклонники поддержали исполнителя, иронично заметив, чем "мог помешать шашлык на балконах", а запрет курения в собственной квартире назвали "бредом". 

БА

//картина дня

В мире

Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Возможный сценарий скорого распада Украины при участии Запада назвал журналист

Европейский союз готовит распад Украины по сценарию, который ранее был реализован в Чехословакии. Соответствующее предположение выдвинул украинский журналист Глеб Простаков, сообщают российские интернет-СМИ.

Сейм Латвии утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой наиболее «существенную угрозу» для страны представляют российские спецслужбы.

Сейм Латвии утвердил концепцию национальной безопасности, согласно которой наиболее «существенную угрозу» для страны…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известный музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в стихотворной форме отреагировал на сообщение о запрете барбекю, курения и зажигания свечей на балконе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан