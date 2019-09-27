Юлия Высоцкая показала стильный наряд для рыбалки

//Шоу-бизнес 13+

27 сентября 2019, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая продемонстрировала в соцсети, как проводит свободное время. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок с рыбалки. Поклонники актрисы отметили, что ей удалось остаться стильной даже с удочкой в руках.

Кристина Асмус рассказала об отношениях с Харламовым и отсутствии обручального кольца на пальце

На фотографии Высоцкая позирует на берегу реки в стильном синем джинсовом костюме, высоких резиновых сапогах и с удочкой в руках. Волосы актриса небрежно собрала.

Поклонники отметили, что Высоцкой удаётся хорошо выглядеть даже на рыбалке. При этом некоторых комментаторов больше заинтересовало количество пойманной рыбы, о чём они и поинтересовались у звезды.













