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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Юлия Высоцкая показала стильный наряд для рыбалки

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая продемонстрировала в соцсети, как проводит свободное время. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок с рыбалки. Поклонники актрисы отметили, что ей удалось остаться стильной даже с удочкой в руках.

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На фотографии Высоцкая позирует на берегу реки в стильном синем джинсовом костюме, высоких резиновых сапогах и с удочкой в руках. Волосы актриса небрежно собрала.

Поклонники отметили, что Высоцкой удаётся хорошо выглядеть даже на рыбалке. При этом некоторых комментаторов больше заинтересовало количество пойманной рыбы, о чём они и поинтересовались у звезды.

Юлия Высоцкая показала стильный наряд для рыбалки
Юлия Высоцкая показала стильный наряд для рыбалки

АБ

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