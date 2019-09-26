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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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"Режим самоуничтожения": таролог предсказала Бузовой судьбу Заворотнюк

, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Таролог Марианна Абравитова заявила, что образ жизни известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой может привести её к трагическим событиям. По её мнению, "звезда" повторит судьбу Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске.

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Гадалка отметила, что Бузова включила "режим самоуничтожения".

"Подозрения на рак мозга начинаются с провалов в памяти, усталости и головных болей. Уровень перенапряжения, насыщенность эмоциями, бесконечные смены часовых поясов, недосыпы, потеря энергии могут привести к страшному заболеванию", - передаёт слова ясновидящей портал "Дни.ру".

Абравитова напомнила, что Фриске, Заворотнюк и Хворостовский жили по принципу "объять необъятное". Она пояснила, что именно такое отношение к жизни ведёт к сокращению жизненной дороги, сообщает teleprogramma.pro.

"Ольга должна распределить свое время и понять, ради того, чтобы быть первой, не стоит губить себя", - заключила таролог.

БА

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