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Первый супруг Анастасии Заворотнюк попросил у нее прощения

23 сентября 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
В понедельник стало известно, что первый супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у нее прощения. По словам мужчины, они прожили вместе с артисткой чуть больше одного года.
 
СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

 
Шварцкопф предположил, что не дал Заворотнюк того, чего она хотела. Он не исключил, что должен был уделять жене больше внимания. По словам Олафа, он уехал в Таллин, а Анастасия осталась в Москве, вследствие чего их отношения охладели.
 
Экс-супруг актрисы в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ уточнил, что приехал в Москву, чтобы поговорить с Заворотнюк, однако пока ему не удается выйти с ней на связь.
 
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о тяжелой болезни Анастасии. Ее родные эти данные пока не комментируют.
ЕТ

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