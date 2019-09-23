Первый супруг Анастасии Заворотнюк попросил у нее прощения

В понедельник стало известно, что первый супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у нее прощения. По словам мужчины, они прожили вместе с артисткой чуть больше одного года.

Шварцкопф предположил, что не дал Заворотнюк того, чего она хотела. Он не исключил, что должен был уделять жене больше внимания. По словам Олафа, он уехал в Таллин, а Анастасия осталась в Москве, вследствие чего их отношения охладели.