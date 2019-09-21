"Геи кончились", рэпер Гуф станет очередным призом для дам на шоу "Холостяк"

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21 сентября 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Красная роза, черный фрак, вот так банально нам представили нового холостяка на ТНТ. Хотя, для рэпера Гуфа, чья личная жизнь давно превратилась в череду неудачных романов и тусовок с эскортницами, даже приличный костюм – это серьезно. Хотя кто нынче верит, что телевизионные шоу – это «взаправду про любовь».

«Продюсеры ТНТ - парни ушлые, с юмором, но не очень-то креативные. Целых семь сезонов шоу «Холостяк» они демонстрировали своим одарённым зрительницам всех геев России, а сами ржали за кадром - надо же, вот дуры, ведутся ведь на этот спектакль! Так бы и дальше всё продолжалось - начальство телеканала выводило бы в финал своих девок, а завидными женихами были бы Егорки Криды, но случилась беда - все геи закончились. И теперь новым жОнихом в Холостяке станет полное ничтожество Гуф», - резвится в своем блоге скандальная блогер Лена Миро.

«Даже смотреть не стану, женишки пошли хуже уже не куда», «Женишок с подмоченной репутацией. Кто ж к нему пойдет-то?», «И пусть в передаче споет песню про Москву. Вот будет огонь!», - комментируют новость в Сети.