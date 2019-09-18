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СМИ узнали о выходе Анастасии Заворотнюк из комы

18 сентября 2019, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Tsvetkova / globallookpress.com
фото: Ekaterina Tsvetkova / globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным журналистов, диагностирован рак мозга четвертой стадии, вышла из комы. Соответствующие сведения оказались в распоряжении СМИ.

Две актрисы: Вия Артмане и Анастасия Заворотнюк

Две актрисы: Вия Артмане и Анастасия Заворотнюк

Издание kp.ru пишет со ссылкой на свои источники в медицинских кругах, что в настоящий момент артистка находится в сознании и дышит самостоятельно. При этом родственники Заворотнюк по-прежнему не высказываются о состоянии ее здоровья.

Некоторое время назад в прессе появились сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк, которая предположительно находится в одной из московских больниц, впала в состояние комы. Также публиковалась информация, согласно которой актрису частично парализовало и у нее начали отказывать органы.

 

ДЦ

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