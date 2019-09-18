"Платье принцессы": Паулина Андреева опубликовала снимок с официальной части свадьбы

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18 сентября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Паулина Андреева показала свой снимок в роскошном платье, в котором она появилась на официальной свадебной церемонии. Некоторые заметили, что этот наряд достоин настоящей принцессы.

Ранее сегодня в СМИ появилось видео, на котором можно увидеть Паулину в мини-платье жемчужного цвета, в котором она веселилась с друзьями вечером после бракосочетания.

В ЗАГС, однако, Андреева прибыла в роскошном наряде с длинным шлейфом. Кроме того, невеста подобрала пышную фату. Поклонники сравнили Паулину с принцессой. Многие отметили, что даже жены британских принцев выглядели на своих свадьбах менее роскошно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_)18 Сен 2019 в 3:35 PDT