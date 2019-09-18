Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Платье принцессы": Паулина Андреева опубликовала снимок с официальной части свадьбы

18 сентября 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Паулина Андреева показала свой снимок в роскошном платье, в котором она появилась на официальной свадебной церемонии. Некоторые заметили, что этот наряд достоин настоящей принцессы.

Стало известно, в каком платье Паулина Андреева вышла замуж за Федора Бондарчука

Стало известно, в каком платье Паулина Андреева вышла замуж за Федора Бондарчука

Ранее сегодня в СМИ появилось видео, на котором можно увидеть Паулину в мини-платье жемчужного цвета, в котором она веселилась с друзьями вечером после бракосочетания.

В ЗАГС, однако, Андреева прибыла в роскошном наряде с длинным шлейфом. Кроме того, невеста подобрала пышную фату. Поклонники сравнили Паулину с принцессой. Многие отметили, что даже жены британских принцев выглядели на своих свадьбах менее роскошно.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_)18 Сен 2019 в 3:35 PDT

ЕТ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

//новости ан

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан