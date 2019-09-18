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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Лизе и Гарри Галкиным сегодня исполняется шесть лет

18 сентября 2019, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина в среду, 18 сентября, празднуют день рождения. Сегодня Лизе и Гарри, которых обожают поклонники по всей России, исполняется шесть лет.

Мальчик и девочка появились на свет в 2013 году. С первых дней жизни Лиза и Гарри были окружены заботой родителей, которые много времени проводят с ребятами, развлекают их и делятся видеозаписями и фотографиями с поклонниками, передает teleprogramma.pro.

Многие отмечают, что дети растут невероятно артистичными. Фанаты убеждены, что их обоих ждет большое будущее. Некоторые также замечают поразительное сходство Елизаветы и ее звездной мамы.

 
 
 
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Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaaa)17 Сен 2019 в 8:29 PDT

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