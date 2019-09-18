Лизе и Гарри Галкиным сегодня исполняется шесть лет

//Шоу-бизнес 13+

18 сентября 2019, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Дети певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина в среду, 18 сентября, празднуют день рождения. Сегодня Лизе и Гарри, которых обожают поклонники по всей России, исполняется шесть лет.

Мальчик и девочка появились на свет в 2013 году. С первых дней жизни Лиза и Гарри были окружены заботой родителей, которые много времени проводят с ребятами, развлекают их и делятся видеозаписями и фотографиями с поклонниками, передает teleprogramma.pro.

Многие отмечают, что дети растут невероятно артистичными. Фанаты убеждены, что их обоих ждет большое будущее. Некоторые также замечают поразительное сходство Елизаветы и ее звездной мамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaaa)17 Сен 2019 в 8:29 PDT