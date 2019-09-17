Седокова рассказала о своей болезни

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17 сентября 2019, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Певица Анна Седокова призналась поклонникам, что на протяжении последних трёх недель страдает от аллергической болезни. Звезда рассказала, что среди ночи просыпается от сильного зуда.

Седокова рассказала о проблемах после третьих родов

Седокова сообщила подписчикам, что врачи диагностировали у неё крапивницу. Певица рассказала, что сначала характерные пятна появились на шее, а затем распространились по всему телу. Седокова призналась, что старалась маскировать болезнь, однако в комментариях всё равно встречала предположения о том, что закрытой одеждой и косметикой она прячет следы от пластической операции. После отёк распространился на внутренние органы.

«В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь мне обязательно носить с собой шприц и лекарство», - поделилась Седокова.