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Наташу Королеву раскритиковали за растерянный талант

15 сентября 2019, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Наташу Королеву раскритиковали за растерянный талант

Наташу Королеву уличили в фальшивом пении после публикации видео, на котором певица с коллегой из группы "Соль Карибе" исполняет песню "Палочка-выручалочка" в латиноамериканской обработке.

"Готовим офигенный концерт для вас, мои любимые слушатели и поклонники! Первая репетиция, привыкаем друг к другу", - подписала пост певица. На что незамедлительно получила вердикт, что не имеет голоса.

"Да где же его взять? Прокурила, пропила... Вы свой берегите, хотя зачем он вам? Вы и без него громко критикуете, голосистая вы наша!" - отреагировала на критику одной из своих подписчиц обиженная Королева.

Другие пользователи, однако, согласились с замечанием: "На правду не обижаются! Голоса у вас и правда нет", "Фальшивите, мадам", "Наташа, пока фальшивите", "Голосочек-то теряется с годами", - пишут они.

АС

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