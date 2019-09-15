Собчак показала зажигательный танец в чулках на свадьбе

Известная телеведущая Ксения Собчак , а теперь и супруга знаменитого режиссёра Константина Богомолова, станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках. Торжество прошло в пятницу, 13 сентября.

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Ролик опубликовала в stories своего Instagram Елена Мозговая (Матильда Шнурова). На кадрах видно, как телеведущая сидит на коленях в чёрном плаще и в окружении девушек в головных уборах католических монахинь и накидках. После "прочтения молитвы" танцоры срывают накидки и снимают плащ с невесты. Собчак предстаёт в откровенном образе перед своими гостями и начинает танцевать.

Напомним, что церемония брасочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе, куда звёздная пара приехала на чёрном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". После регистрации молодожёны направились на карете венчаться.