Волочкова продемонстрировала танец, который репетировала для свадьбы Собчак

Известная балерина Анастасия Волочкова в субботу, 14 сентября, продемонстрировала танец, который репетировала специально для свадьбы журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Анастасия опубликовала на своей страничке в социальной сети видеозапись и отметила, что репетировала партию "Умирающего лебедя" для торжественного случая, однако впоследствии приняла решение оставить это таинство "вне треша".

Ранее Волочокова заявила, что отклонила приглашение Собчак на свадьбу, поскольку это торжество стало "вакханалией" и оплачивалось по бартеру. Танцовщица подчеркнула, что не желает посещать "пиарские тусовки".

Напомним, Ксения и Константин поженились в минувшую пятницу, 13 сентября.