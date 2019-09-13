В пятницу, 13 сентября, в средствах массовой информации появились данные о том, что минувшим летом в дом Анастасии Заворотнюк вызывали "скорую помощь" из-за сильной головной боли у актрисы.

Согласно информации журналистов, бригада медиков прибыла в особняк Анастасии в конце июня. Как пишет "МК", вызов был принят на имя концертного директора Заворотнюк Марины Потаповой, предположительно, чтобы избежать огласки.

Ранее СМИ заявили, что у артистки было выявлено тяжелое заболевание. Некоторые репортеры уверяют, что Анастасия сейчас находится в реанимации. Директор Заворотнюк Стас Христов в свою очередь заявил, что сама актриса назвала эти слухи бредом.