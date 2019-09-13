Собчак показала, какие у них с Богомоловым свадебные кольца
13 сентября 2019, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак показала, какими кольцами они обменялись в ЗАГСе с Константином Богомоловым.
Молодая жена опубликовала в Инстаграм фото, на которым запечатлены их с мужем руки с кольцами на безымянных пальцах и пустая коробочка.
"Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили", - подписала Собчак фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Свадьба Собчак и Богомолова в пятницу, 13 сентября, - одна из топовых тем в сети.
Еще Ксения выложила фото в свадебном платье.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На венчании она покрыла голову фатой.
В то время, как Собчак празднует свою свадьбу, ее бывший муж Максим Виторган с утра занимается с их сыном Платоном.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Богомолов приглашал на свадьбу свою бывщую жену актрису Дарью Мороз. Она отказалась.
Посмотреть эту публикацию в Instagram