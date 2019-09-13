Собчак показала, какие у них с Богомоловым свадебные кольца

Ксения Собчак показала, какими кольцами они обменялись в ЗАГСе с Константином Богомоловым.

Молодая жена опубликовала в Инстаграм фото, на которым запечатлены их с мужем руки с кольцами на безымянных пальцах и пустая коробочка.



"Женщина из Грибоедовского загса сказала, что мы Муж и Жена. Мы поверили", - подписала Собчак фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)13 Сен 2019 в 4:08 PDT



Свадьба Собчак и Богомолова в пятницу, 13 сентября, - одна из топовых тем в сети.

Еще Ксения выложила фото в свадебном платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)13 Сен 2019 в 12:01 PDT

На венчании она покрыла голову фатой.

В то время, как Собчак празднует свою свадьбу, ее бывший муж Максим Виторган с утра занимается с их сыном Платоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)12 Сен 2019 в 11:21 PDT

Богомолов приглашал на свадьбу свою бывщую жену актрису Дарью Мороз. Она отказалась.