Ну хоть в церковь не на катафалке. Собчак и Богомолов поехали на венчание в карете

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, зарегистрировавшие сегодня брак в Грибоедовском ЗАГСе, а затем пересели в карету и отправились на венчание в церковь.

Хорошо хоть пара догадалась бросить эпатажный катафалк и пересела на праздничную карету с четырьмя лошадьми, украшенную цветами. Обряд венчания проходит в эти минуты в храме Большого Вознесения на Большой Никитской улице.

«Да и когда ещё в церковь зайдёшь в короне? Красивые традиции и обряды - это то, что навсегда останется в памяти», - сказала Собчак накануне. Многие считают, как мы уже писали, что она озвучила мысли большинства россиян, которые бегут венчаться в церковь лишь потому, что это красивый и модный обряд, а вовсе не из-за искренней веры.