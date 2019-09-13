"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак

За слова о короне в церкви Ксению Собчак не распял только ленивый. Практически авторы всех таблоидов так или иначе высмеяли «некрасивую девочку, которая всю жизнь мечтает, чтобы её считали принцессой», даже те, кто и сам не прочь ею быть. А ведь телеведущая всего лишь озвучила мысли большинства россиян, которые бегут венчаться в церковь лишь потому, что это красивый и модный обряд, а вовсе не из-за искренней веры.

"Только смерть разлучит нас", Ксения Собчак написала, что готова к своему главному дню. Второму по счету

«После целого Сапсана пассажиров в себе и одного мужа Ксения решила венчаться в церкви. Совершенно неверующий человек, грешница и блудница, хочет закрепить свои отношения перед Богом, в которого она и не верит, - написала скандальный блогер Лена Миро.

«Таинство Брака, также как и таинство Крещения, не может быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины православной веры и христианской нравственности». Но разве это важно, когда речь идет о пиаре, который выгоден обеим сторонам?

«У меня вопрос тут не к самке богомола, а к церкви - почему в таинстве не отказано, раз даже она сама не скрывает своего к нему отношения? Я знаю только одну причину, когда человек так ненавидит церковь и пытается святотатствовать -- в нём сидят бесы. В случае с неверующей блудницей, прелюбодейкой, завистницей, чревоугодницей, патологической лгуньей, лжесвидетельницей и сводницей Ксенией, носительницей почти всех смертных грехов – это богомерзко. Вместо того, чтобы провести обряд экзорцизма, изгнать нечистую силу, священник собирается проводить таинство венчания, прекрасно понимая, с кем он имеет дело», - возмущается автор в своем блоге.