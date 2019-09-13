Богомолов и Собчак к венчанию сменили одежду и транспорт

Ксения Собчак и Константин Богомолов оставили нашумевший катафалк на котором приехали в ЗАГС и отправились в храм Большого Вознесения на карете. Молодожены кроме транспорта сменили и наряды.

К храму Богомолов и Собчак приехали на открытой карете, запряженной четырьмя лошадьми. Помимо смены транспорта молодожены успели сменить одежду. Ксения предстала в белом свадебном платье с открытыми плечами и фатой, а Константин сменил черно-красную рубашку на белую.

Отмечается, что к венчанию телеведущей и режиссёра храм Большого Вознесения украсили цветами. Сама церемония была закрытой – посторонних на венчание не пускали, передаёт МК.