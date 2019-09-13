Они сделали это. Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке - черной машине с надписью «Пока смерть не разлучит нас»

Ксения Собчак вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Их брак официально зарегистрирован. Они приехали в ЗАГС на катафалке. На чёрной машине красными буквами написано: «Пока смерть не разлучит нас».

"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак

И кстати, даже гостям стало известно только в последний момент, что торжество из Петровского пассажа переместится на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре.

«Это два абсолютно любящих друг друга человека, огромное счастье, что они нашли друг друга», — так шоумен Вадим Верник, брат артиста Игоря Верника, в интервью Daily Storm отозвался о новобрачных.