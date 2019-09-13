Они сделали это. Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке - черной машине с надписью «Пока смерть не разлучит нас»
13 сентября 2019, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Их брак официально зарегистрирован. Они приехали в ЗАГС на катафалке. На чёрной машине красными буквами написано: «Пока смерть не разлучит нас».
И кстати, даже гостям стало известно только в последний момент, что торжество из Петровского пассажа переместится на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре.
«Это два абсолютно любящих друг друга человека, огромное счастье, что они нашли друг друга», — так шоумен Вадим Верник, брат артиста Игоря Верника, в интервью Daily Storm отозвался о новобрачных.