"Только смерть разлучит нас", Ксения Собчак написала, что готова к своему главному дню. Второму по счету

«Мне кажется, я готова к главному Дню!», - подписала Ксения Собчак свою фотографию в свадебном платье. А накануне тожества, она вкладывала в Instagram милое фото рук в одинаковых браслетах, на которых сделана гравировка «К + К = Любовь».









Ксения все больше и больше похожа на наивную влюбленную школьницу, или, как считают многие, пытается заработать на романтическом образе. «Похоже, Ксюша из этой свадьбы выжмет максимум хайпа. Даже немного жалко Костю», - написала в своем telegram-канале Божена Рынска. Хотя это она зря. Многие идеи принадлежат именно Богомолову.

Например, что по слухам, Ксения Собчак с Константином Богомоловым приедут к музею, в котором пройдет торжество, на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас».