Ксении Собчак не дают покоя лавры Урганта. Она получит прайм-тайм на Первом канале

Ксения Собчак получит прайм-тайм на Первом канале. Первые программы выйдут в эфир уже в сентябре. Пока телеведущая и руководство канала договорились по формату передачи, которую будет вести экс-кандидат в президенты.

"Свадьбы по залету - это безысходность". Поклонники гадают, как будет выкручиваться Собчак, когда все же родит

Как "Mash" пишетет, что Собчак будет вести новую развлекательную программу — в формате лейт найт шоу. Как "Вечерний Ургант", но с обзором интересных событий в стране и беседами с гостями. Телеведущая подтверждает: “Да, я веду переговоры с Первым, но пока о какой-то конкретике говорить рано”.

Сейчас авторы решают, как передачку назвать, и вносят финальные правки. Ксюше обещают самый сок — вечернее время, самый прайм-тайм. Главное — зовут её не вместо кого-то. Ургант и Познер остаются, просто у них появится еще одна коллега.

"А как же предполагаемая беременность Ксении Анатольевны?", - недоумевают поклонники, которые беспокоятся, не помешает ли ей напряженный съемочный график. Кстати, предстоящея свадьба тоже , видимо, никак не скажется на творческих планах звезды.