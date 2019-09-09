"Свадьбы по залету - это безысходность". Поклонники гадают, как будет выкручиваться Собчак, когда все же родит

Несмотря на то, что Ксения Собчак отрицает факт своей беременности и даже назвала все сообщения в таблоидах «дешевым хайпом», подписчики не верят ни одному слову экс-кандидата в президенты.

Ну, во-первых, по тому, что и в первую беременность Ксения Анатольевна выбрала ту же тактику и отрицала все слухи о «своем интересном положении», а во-вторых, на свежей фотографии Ксении, сделанной в день выборов, поклонники обратили внимание на "поплывшую" стену аккурат в районе живота телеведущей.

«Свадьбы по залету - это вообще как-то грустно... Есть в этом какая-то безысходность», - ответила Ксения хейтерам. И тем не менее, многие читатели, глядя прямо сейчас на невесту, хотят знать, как она будет выкручиваться, когда в марте родит.

«А никак. Не станет она выкручиваться, а просто сделает козью морду и потребует поздравлений по поводу рождения же ребёнка. Ксюш, а свадьбы по залёту - это действительно такая безнадёга, что фу», - написала Собчак скандальный блогер Лена Миро.