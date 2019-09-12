Свадебное платье по бартеру и пуфик за два миллиона. Собчак опубликовала список подарков, которые она хочет получить к свадьбе

Уже завтра Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразнуют свадьбу. К торжественной церемонии все уже готово, приглашения разосланы и журналисты узнали, в каком платье блондинка в шоколаде пойдёт под венец.



Портные закончили подгонять под Ксюшу платье от известного израильского модельера Galia Lahav. Правда тут сомпания -сворсор предоставила одежку по бартеру, но с определенными условиями - платьями только тех брендов, которые эксклюзивно представлены у спонсора. В итоге было выбрано вот что...

Зато вывбирая подарки Ксения Анатольевна не мелочилась, ну не ей же за них платить. Она показала wish-лист, чтобы гости не мучались, а купили сразу то, что нужно паре. Ну а там - пуфик за два ляма, люстра почти за миллион и ковёр — за полтора. Говорят, раскупили еще не все.