Виктория Лопырева рассказала о похудении без диет и здорового образа жизни

Известная российская модель и телеведущая Виктория Лопырёва рассказала поклонникам о своей системе питания, которая позволяет ей много лет находиться в прекрасной физической форме.

Виктория Лопырёва отметила, что не признаёт никаких диет, но смогла сбросить после родов около 10 кг без соблюдения правил здорового образа жизни. По её словам, после прочтения разных книг и "скитаний в мире" правильного питания она в них больше не верит.

"Я похудела на 10 кг методом проб и ошибок, теперь то я знаю, что не ЗОЖ, а СОЖ (свой образ жизни) - рулит ситуацией ... Я точно знаю (чувствую) , сколько и чего мне хочется, и если еда мне внешне не нравится (говорят же , « еда должна нравиться глазам»), вот, если моим не нравится, лучше буду ходить голодная", - написала знаменитость в Instagram.

Телеведущая поделились, что она против диет, но за здоровую систему питания. В рацион Лопырёвой входит: гречка,дикий рис, белая рыба, авокадо , термически обработанные овощи, печёное яблоко на десерт, полностью исключены кофе и чай с танином, сахар и соль. А вот вместо кефира и творожка можно съесть квашенную капусту, получив те же вещества, считает модель. Главное не забывать про белок.