Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Звезда сериала "Улица разбитый фонарей" и фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок рассказал о своём самочувствии после страшного ДТП, которое произошло на трассе в Санкт-Петербурге 30 августа. Актёр получил серьёзные травмы и находится в больнице.

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

"Попали в ДТП ... Не притормозив, она въехала в мою водительскую сторону. Удар был настолько сильный, что сработали подушки безопасности. Я успел машину остановить, ударился головой об стойку и потерял сознание ... Я поступил в понедельник вместе с мамой, мне в четверг сделали операцию, маме - в пятницу. Сегодня мне сделали вторую операцию", - передаёт слова актёра РЕН ТВ.

Горонок уточнил, что у него один перелом со смещением лучевой кости, второй - со смещением плечевой кости, сильный ушиб головы, ушиб ребер и рука сломана в двух местах. По его словам, хуже всего его маме. Артист отметил, что врачи им поставили везде пластины.

Супруга Марка Анна сообщила, что врачи дают неутешительные прогнозы.