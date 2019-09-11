Известная светская львица Ксения Собчак назвала свое предстоящее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым "дурацким праздником". Об этом дива сообщила в интервью журналу Tatler.

По ее словам, предстоящая свадьба должна стать мероприятием, которое во многом напоминает Новый год или другие праздники в детстве: когда взрослые ставят ребенка на стульчик, чтобы тот прочитал стихи гостям.

Однако к венчанию телеведущая относится более серьезно. Как ранее сообщали "Аргументы недели", данную церковную традицию телеведущая Ксения Собчак считает весьма прекрасной и оставляющий в жизни памятный след.