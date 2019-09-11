"Когда еще в церковь зайдешь в короне?" - Собчак и Богомолов намерены венчаться

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов не только распишутся в ЗАГСе, сыграют свадьбу, но и будут венчаться в церкви. Свадьба знаменитостей намечена на пятницу, 13 сентября. В тот же день Ксения и Константин повенчаются, или в какой-то другой, Собчак не уточнила.

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

"Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиция и обряды - это то, что навсегда останется в памяти", - рассказала невеста Константина Богомолова в интервью журналу Tatler.

Видимо не зря Константин Богомолов ранее говорил, что женитьбы на Ксении - это навсегда. По рассказу Ксении Собчак, она впервые лично беседовала с режиссером пять лет назад, брала интервью, - пишет журнал "HELLO!".

Богомолов ей показался очень умный и одновременно очень скучным.

Она вышла замуж за Максима Виторгана, родила сына. Супруг-актер ходил на спектакли Богомолова. И ее приобщил. Потом был уход Богомолова из МХТ. В конце июля 2018 года Ксения решила сделать материал для журнала, в котором тогда работала, на эту тему. Они начали встречаться по поводу статьи, которую готовила Собчак.

"Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь - единственное чувство, которые ты не в силах контролировать", - рассказала Ксения о чувствах.

По ее признанию, она сразу рассказала все мужу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)9 Сен 2019 в 12:38 PDT

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