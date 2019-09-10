Максима Виторгана с днем рождения поздравили и Нино Нинидзе, и Ксения Собчак

Максим Виторган, актер театра и кино, 10 сентября отмечает день рождения. Артисту исполнилось 47 лет. Виторгана поздравили и Нино Нинидзе, с которой, по слухам, Максим встречается после развода с Ксенией Собчак, и бывшая супруга.

Красавица Нино опубликовала фото с Максимом и подписала на английском языке: "Сегодня — твой день".









Сам Виторган с утра пораньше опубликовал фото и пост в Инстаграм. От подарков он отказался и указал, как поступить тем, кто хочет его поздравить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)9 Сен 2019 в 10:46 PDT

У Собчак и Виторгана есть сын Платон. Ксения с малышом готовилась поздравить бывшего мужа.

Собчак назвала Максима "самым лучшим папой". Маленький Платон сделал для папы подарок своими руками. "Свети всегда, и обогревай всех своих близких и любимых людей, как только ты и умеешь!!!! С днем рождения, наш самый лучший в мире папа", - поздравила Собчак бывшего мужа. Говорят, на этой неделе она выходит замуж за режиссера Константина Богомолова.

Кстати, в сентябре, 8 числа, день рождения у мамы Нино Нинидзе знаменитой актрисы, получившей популярность по фильму "Небесные ласточки" Ии Нинидзе. Нино опубликовала фото архивное мамы. "Ласточке" исполнилось 59.