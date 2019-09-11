50-летняя Дженнифер Лопес планирует стать матерью в третий раз

50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес заявила, что планирует стать матерью в третий раз. О своем намерении мировая звезда рассказала в телешоу известной в Америке журналистки Ходы Котб.

Дженнифер призналась, что хочет родить ребенка сразу после бракосочетания с возлюбленным Алексом Родригесом, передает "7 Дней".

В настоящий момент Лопес воспитывает 11-летних близнецов Макса и Эмму, которые были рождены в браке с Марком Энтони. Кроме того, у артистки прекрасные отношения с детьми Алекса – 14-летней Натальей и 11-летней Эллой.

Напомним, свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса состоится в конце текущего года.