Софию Ротару тайно любил мужчина, имеющий определенный авторитет
11 сентября 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Народную артистку Софию Ротару много лет тайно любил мужчина, имеющий определенный авторитет.
Журналисты узнали о давней дружбе певицы и криминального авторитета Тайванчика.
В 70-е года Алимжан Тохтахунов частенько приходил на концерты Ротару с букетами. И вручал розы не из зала, как обычные зрители-поклонники, а приносил цветы в гримерку артистки.
Музыкант Александр Левшин рассказал в программе «Основано на реальных событиях», как было заметно - Алимжан Тохтахунов к Софии Ротару неравнодушен, - сообщает teleprogramma.pro.
Чтобы покорить Ротару, однажды Тайванчик снял самый дорогой ресторан на два дня только для Ротару и ее музыкантов.
Эксперты телеканала НТВ, ссылаясь на слова самого Тохтахунова, отметили, что Ротару была для криминального авторитета «любовью всей его жизни».
Когда у предприимателя появились неприятности с законом, Ротару открыто выступила в защиту друга. По признанию мецената Алимжана Тохтахунова, этот поступок артистки он запомнил на всю жизнь.