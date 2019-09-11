Софию Ротару тайно любил мужчина, имеющий определенный авторитет

Народную артистку Софию Ротару много лет тайно любил мужчина, имеющий определенный авторитет.

Журналисты узнали о давней дружбе певицы и криминального авторитета Тайванчика.

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В 70-е года Алимжан Тохтахунов частенько приходил на концерты Ротару с букетами. И вручал розы не из зала, как обычные зрители-поклонники, а приносил цветы в гримерку артистки.

Музыкант Александр Левшин рассказал в программе «Основано на реальных событиях», как было заметно - Алимжан Тохтахунов к Софии Ротару неравнодушен, - сообщает teleprogramma.pro.

Чтобы покорить Ротару, однажды Тайванчик снял самый дорогой ресторан на два дня только для Ротару и ее музыкантов.

Эксперты телеканала НТВ, ссылаясь на слова самого Тохтахунова, отметили, что Ротару была для криминального авторитета «любовью всей его жизни».

Когда у предприимателя появились неприятности с законом, Ротару открыто выступила в защиту друга. По признанию мецената Алимжана Тохтахунова, этот поступок артистки он запомнил на всю жизнь.