Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве

Домработница Евгения Петросяна считает, что его экс-супруга навела на юмориста порчу. Женщина рассказала о странных и порой пугающих предметах, которые обнаружила в доме Евгения Вагановича.

По ее словам, она неоднократно находила в доме артиста кукол вуду, могильную землю и даже иглы. Одной из первых находок стал веревочный силуэт человека. Ольга рассказала, что "кукла была глубоко посажена на косяке двери".

"Я, конечно, призадумалась. Потом я начала находить всякие мешочки, завязочки, в мешках солома жженая, были мешочки с землей..", - вспоминает Ольга. Женщина стала переживать и за себя, сообщает Telegram-канал Mash.

Домработница считает, что эти вещи в доме Петросяна оставила Елена Степаненко: в последнее время супругам сложно было находить общий язык. Сам юморист о куклах вуду также узнал, но по словам Ольги, вида не показал.