Актриса Дженнифер Энистон раскрыла, что и как она ест, чтобы сохранить фигуру

Голливудская актриса, бывшая жена Брэда Питта Дженнифер Энистон раскрыла, как ей удается сохранить идеальную фигуру и не поправляться. До 50 лет для поддержания формы Дженнифер Энистон соблюдала диеты и занималась спортом.

В последнее время актриса от строгой диеты отказалась и придерживается своих правил питания.

Во-первых, знаменитость пьет много воды. Свой день Дженни начинает со стакана теплой воды с выжатым соком лимона. У актрисы есть и завтрак, и ланч. Она ест пять раз в день и стррается не допускать пропусков приема пищи.

Дженнифер обычно начинает свой день со стакана теплой воды с лимоном. На завтрак она обычно готовит куриные яйца. е секрет, что из яиц можно приготовить несколько разных блюд. Энистон любит разнообразие. В ее рационе на завтрак бывает полезное авокадо и смузи из зелени.

Также в свой рацион голливудская актриса включает много овощей из зелени. Из овощей предпочитает огурцы и красный лук, из зелени - петрушку и мяту. На обед и ланч у Эннистон может быть булгур с овощами, сыр Фета, фисташки. Актриса может позволить себе бокал вина. Но не больше одного.

Каждый день экс-супруга Брэда Питта ходит на тренировку. Личный тренер подпирает ей в зависимости от самочувствия или силовые упражнениям, или йоги или кардионагрузку - беговую дорожку.

Говорят, что шоппинг можно сравнить с тренировкой. У звезды Голливуда раз в неделю день посвящен покупкам. Дженни берет с собой воду и еду, чтобы не соблазниться фаст-фудом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston Fans (@jenniferanistononline)26 Авг 2019 в 1:23 PDT