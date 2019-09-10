Певец Дима Билан обратился к жителям Самары. "Прости меня, Самара!" - написал артист после того, как его поклонники узнали о его поведении на концерте в Самаре. Билана приглашали в Самару выступить на Дне города.

Лоза обвинил Билана в неуважении к зрителям

Очевидцы рассказали, что артист был в таком непотребном виде, что не попадал в ноты. Поклонники же Билана ценят его за "живые" концерты. Заслуженный артист России, как известно, ведет здоровый образ жизни.

Дима Билан честно признал, что перебрал, выпив перед выступлением коньяка. "Друзья, я к вам с колоссальным извинениями. Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера. Я оплошал. Я выступал в нетрезвом виде. Встретив друзей в гримерке и вообще в отеле, выпил коньяк, не рассчитал. Совершенно не рассчитал, поскольку я веду здоровый образ жизни, — оправдался Билан.

Он пообещал вернуться в Самару и дать хороший концерт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)7 Сен 2019 в 9:34 PDT

Концертный директор Билана комментировал слухи о неадекватном состоянии артиста в Самаре.

Музыкант Юрий Лоза счиает, что музыканты должны уважать своих зрителей и постоянно ощущать ответственность за своё творчество.