Концертный директор Билана прокомментировал слухи о неадекватном состоянии артиста в Самаре

Певец Дима Билан неприятно удивил своих поклонников из Самары на последнем концерте в рамках Дня города. Во время исполнения песен Билан вел себя не слишком адекватно. Зрители до сих пор продолжают делиться странными подробностями, пишет КП.

Публика утверждает, что артист не мог даже попасть в ноты собственных композиций. В социальных сетях люди явно возмущены: кто-то требует проверить Билана на наркотики, другие же просто указали на неуважение к простому зрителю.

"Все знают, что Дима поет вживую, у него отличные вокальные данные. Никаких проблем в Самаре не было. Даже писали, что у него чуть ли не кровь пошла из носа, но если бы такое случилось, то в Сети всплыло бы видео. Так что не нужно собирать всякую желтуху. Сегодня мы выступаем в Кремле на Дне предпринимателя, у нас ничего не отменяется", — рассказал Nation News директор Билана Дмитрий Бушуев.