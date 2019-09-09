46-летняя Юлия Высоцкая в тельняшке и мини-шортах выглядит на 20 лет моложе

46-летняя актриса театра и кино Юлия Высоцкая порадовала поклонников новым снимком. Артистка для прогулки подобрала стильный летний образ, благодаря которому стала выглядеть на двадцать лет моложе.

На фото Юлия позирует в тельняшке, темных мини-шортах и белых кедах. Этот наряд подчеркивает стройные и подтянутые ноги Высоцкой, а также ее темный загар, приобретенный во время отдыха у моря. Образ актриса дополнила большими солнцезащитными очками и яркой сумкой.

Подписчики сделали Юлии множество комплиментов, отметив, что ее занятия спортом не проходят даром – внешности артистки могут позавидовать многие молодые девушки.