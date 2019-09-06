Вдова Караченцова рассказала, как пережила смерть мужа

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина рассказала о том, как пережила смерть мужа. Она призналась, что пережить утрату ей помогли разговоры с родные и близкие. Особенно об умершем супруге ей напоминают внуки.

Также Поргина рассказала, что любит посещать места, где они с супругом проводили время, передаёт URA.RU. По словам актрисы, это помогает ей найти внутреннюю гармонию.

«Ты понимаешь, что человек не уходит из этого мира, он просто находится в другом измерении. Жена и муж — это всегда одно тело и одна душа, поэтому мы с Николаем не расстанемся никогда», - сказала Поргина.