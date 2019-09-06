Гор в отсутствие Бабкиной веселится в обществе молодых девушек?

Бойфренд известной певицы Надежды Бабкиной, музыкант Евгений Гор привык рассчитывать на собственные силы. А потому, невзирая на свой роман с заслуженной артисткой, не планирует бросать работу.

Отметим, однако, что приносит она не только деньги и усталость, но и разнообразные знакомства. В том числе с юным противоположным полом. Доказательством служит видео, которым он поделился в соцсети.

В сторис своего Instagram певец выступает перед гостями мероприятия. Затем начинается дискотека, на которой Гор танцует рядом с молодыми девушками. Под конец видеоролика Евгений активно фотографируется с дамами.

Однако, наблюдательные подписчики не разглядели рядом его любимую. Напомним, назло злым языкам, пара вместе уже 16 лет, и разница в возрасте (Гор моложе Бабкиной на 30 лет) влюбленных совершенно не смущает.